Wohninvest sichert sich ehemaliges Löffelhardt-Areal in Fellbach

Die Wohninvest Gruppe übernimmt im Oktober 2020 das 13.714 m² große ehemalige Löffelhardt-Areal in Fellbach bei Stuttgart. Das Engagement der Gruppe am Standort Fellbach soll auch in Zukunft weiter ausgebaut werden. „Unser Ziel ist es, in enger Absprache mit der Stadt Fellbach und mit der Baubürgermeisterin Beatrice Soltys das gesamte Areal im Rahmen eines Neubauprojektes nachhaltig zu entwickeln. Gemeinsam möchten wir uns mit diesem Projekt bei der Internationalen Bauausstellung StadtRegion Stuttgart (IBA´27) bewerben“, so Claudio Brandone, Mitglied der Geschäftsleitung der WI Immobilienmanagement GmbH.

