Wohninvest kauft Innovapark von Commerz Real

Die Wohninvest Gruppe hat den Bürokomplex Innovapark in Sulzbach von der Commerz Real AG erworben, die den Gewerbepark seit 1991 im Bestand des Hausinvest hielt. "Der Ankauf des Innovaparks ist für uns ein weiterer Meilenstein auf unserem Wachstumskurs. In den vergangenen 12 Monaten haben wir Immobilien im Wert von über 200 Mio. Euro erworben und aktuell einen Immobilienbestand von über 500 Mio. Euro. Der Innovapark ist ein modernes und hochwertiges Gebäudeensemble. Wir sind vom weiteren Potenzial des Objekts überzeugt.“, sagt Bernd Fickler, CEO der Wohninvest Holding GmbH. Wohninvest plant, das Objekt mit ihrem eigenen Property und Asset Management weiter zu optimieren und den Wert zu steigern.

Die Büroimmobilie am „Am Limespark 2“ in Sulzbach verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 20.600 m² und ist nahezu vollvermietet. Neben rund 670 Pkw-Stellplätzen gibt es ein Mitarbeiterrestaurant und einen Fitnessbereich. Zu den langfristigen Mietern zählen unter anderem das Kosmetikunternehmen Cosnova Beauty, der IT-Dienstleister CGI und der Softwareanbieter Diamos. Die 2001 errichtete Immobilie befindet sich in attraktiver Lage im Speckgürtel Frankfurts.



Bei der Transaktion wurde die Commerz Real von CBRE beraten. Die Kanzlei Kasper Knacke beriet die Wohninvest Gruppe.