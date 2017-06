Wohninvest Holding kauft Fachmarktzentrum in Fellbach

Die Wohninvest Holding hat ein ca. 2.790 m² großes Fachmarktzentrum in Fellbach erworben. Verkäufer des Objekts in der Waiblinger Straße ist ein institutioneller Investor aus Großbritannien. Während des Vermittlungsprozesses war Savills beratend tätig.

„Das Fachmarktzentrum liegt in zentraler Lage in Fellbach, nordöstlich von Stuttgart. Aufgrund des guten Standortes sowie dem Fakt, dass die Handelsimmobilie vollvermietet ist, ist dieses Objekt ein wirtschaftlich interessantes Investment“, sagt Dr. Frank Urfer, Director und bei Savills verantwortlich für das Investmentgeschäft in Stuttgart und München. „Die Wohninvest Holding sitzt selbst in Fellbach und weiß deshalb bestens um die gute Perspektive des Fachmarktzentrums.“

[…]