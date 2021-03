Wohnimmobilien bei Starkregen gefährdet

In Deutschland befinden sich rund 1,2 Millionen Wohnimmobilien in Gebieten, die bei Starkregen am stärksten gefährdet sind. Das ist ein Ergebnis der neuen STmate Quick Facts, für die On-Geo auch Informationen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) verwendet hat. Die Marktwerte der betroffenen Wohnimmobilien belaufen sich auf rund 638 Milliarden Euro.

.

„Das durch den Klimawandel zunehmende Starkregenrisiko ist in letzter Zeit in den Hintergrund der Wahrnehmung getreten, dabei stellt es eine signifikante Gefahr für Immobilieneigentümer und -nutzer dar. Gebäude in entsprechenden Regionen sind häufiger und auch in höherem Maße von Wasserschäden etwa durch große Regenmassen und Überflutungen betroffen“, meint Thomas Krauß, Wissenschaftler beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. „In der Immobilienbewertung spielt das Schadensrisiko durch Elementareinflüsse eine wesentliche Rolle. Durch die Digitalisierung der Bewertung und die Einbeziehung einer breiteren Datengrundlage können solche Parameter heute noch besser betrachtet werden“, meint Matthias Knabe, Geschäftsführer der On-Geo GmbH.



Landkreis Mittelsachsen mit höchster Gefährdung

Der Landkreis Mittelsachsen, zu dem unter anderem die Städte Freiberg, Döbeln und Mittweida gehören, verzeichnet deutschlandweit die höchste Gefährdung bei Starkregenereignissen. 14,4 Prozent der Wohnimmobilien-Marktwerte im Landkreis, in Summe 3,1 Milliarden Euro, befinden sich in Gebieten, die im Fall von Starkregen am stärksten gefährdet sind. Auch im Erzgebirgskreis (14,2 Prozent; 3,2 Milliarden Euro) und im Landkreis Sonneberg (13,6 Prozent; 664 Millionen Euro) befindet sich ein verhältnismäßig hoher Anteil aller Marktwerte in solchen Gebieten. In den Kreisen Schwerin (1,2 Prozent; 95 Millionen Euro), Nordwestmecklenburg (1,4 Prozent; 247 Millionen Euro) und Kiel (1,5 Prozent; 489 Millionen Euro) ist die Gefährdungslage dagegen am geringsten.



Die Starkregengefährdungsklassen des DLR Instituts für Methodik der Fernerkundung werden in den Anwendungen für die Risikoeinschätzung bei der Immobilienbewertung und Sicherheitenüberwachung bereitgestellt. Für die Bewertung von Immobilien in Deutschland hat On-Geo die Starkregengefährdungskarte des DLR exklusiv lizensiert.