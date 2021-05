Bauwert schließt Revitalisierungsvorhaben High West ab

Im aktuell einzigen neuen Wohnhochhausprojekt in der Berliner City-West sind alle Wohnungen verkauft. Auf einem 5.000 m² großen Grundstück an der Ecke Heilbronner/ Karlsruher Straße errichtete die Bauwert Aktiengesellschaft von Mitte 2015 [wir berichteten] bis Ende 2019 insgesamt 170 Wohnungen. Kernstück des Projekts High West ist das 70 Meter hohe ehemalige Bürohochhaus, das jetzt 49 neue Wohnungen, darunter ein Penthouse mit 350 m² sowie viele Zwei- bis Vier-Zimmerwohnungen mit effizienten Grundrissen beherbergt.

