Wohngut setzt Spatenstich für „Duo22“

In der Wiener Donaustadt fand am Dienstag der Spatenstich für das Projekt „Duo22“ statt. Am Rennbahnweg 68/Senekowitschgasse 12 errichtet die Wohngut Bauträger GmbH 128 freifinanzierte Eigentumswohnungen, die das Projekt von der WVG Bauträger GmbH übernommen hat.

Die Wohnhausanlage besteht aus zwei kompakten Baukörpern unterschiedlicher Höhe und wurde von ASAP-Architekten geplant. Die Wohnungen verfügen über 2 bis 4 Zimmer und sind alle mit Gärten, Balkonen, Loggien oder Terrassen ausgestattet. Begrünte Dächer und besonders großzügige Freiflächen im Hofbereich zeichnen die Anlage aus. Ein Gemeinschafts- sowie ein Fitnessraum, eigene Spielflächen für Kinder und Jugendliche komplettieren das Angebot. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2019 geplant.





Das Wohngut-Team mit Geschäftsführer Lukas Sykora freut sich gemeinsam mit Herbert Vanzo (Strabag) sowie Jochen Hoog und Ulrike Pitro (ASAP) über den Spatenstich für das Projekt Duo 22.



Wohngut-Geschäftsführerin Barbara Modliba freute sich über die hohe Nachfrage: „Ein großer Teil der Wohnungen ist bereits verkauft, für die anderen liegen Reservierungen vor.“ Ko-Geschäftsführer Lukas Sykora ergänzte: „Es zeigt sich wieder, dass die bewährte Kombination aus fairem Preis-Leistungs-Verhältnis, Top-Qualität in Planung und Ausführung und guter Lage Wohnungssuchende rasch überzeugt.“