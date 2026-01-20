Erstes Projekt in Bayern
Wohngroup stellt 280 Mio. schwere Pipeline bis 2031 vor
Die Wohngroup verfügt nach eigenen Angaben über eine Umsatzpipeline von rund 280 Mio. Euro bis 2031. Die dafür vorgesehenen Grundstücke sind bereits gesichert, für den überwiegenden Teil liegt demnach Baurecht vor. 2026 soll operativ von einer hohen Parallelität aus Vertriebsstarts, Bauaufnahmen und Fertigstellungen geprägt sein.
Im Fokus stehen mehrere Projekte in Erfurt, darunter die Weiterentwicklung des Europakarrees, der Baustart weiterer Abschnitte sowie die Fortführung des Projekts Alfredu. Hinzu kommen der Vertriebs- und Baustart von Heise.flats in Erding sowie Haus 5 des Wohncampus in Halle (Saale). Ziel für 2026 ist der Verkauf von mehr als 200 Wohneinheiten.
Die Wohngroup setzt weiterhin auf den Einzelverkauf an Kapitalanleger. Die Projekte erfüllen den KfW-40-Standard und verfügen über ein Nachhaltigkeitszertifikat, womit sowohl die degressive AfA als auch die Sonderabschreibung nach § 7b EStG anwendbar sind. Nach Unternehmensangaben lassen sich dadurch in den ersten vier Jahren bis zu rund 40 Prozent des Kaufpreises steuerlich geltend machen.
Rückblickend meldet das Unternehmen für 2025 den vollständigen Abverkauf aller fertiggestellten Wohneinheiten. Im Europakarree wurden unter anderem 76 Wohnungen eines Bauabschnitts planmäßig fertiggestellt und übergeben; ein weiterer Abschnitt ist nahezu vollständig verkauft. Auch beim Projekt Alfredu in Erfurt, das 95 altersfreundliche Wohnungen umfasst, wurde der Vertrieb 2025 gestartet und der Baustart vorbereitet. Als Hauptmieter konnte die Valde Vita Franke & Müller Pflegedienst GbR gewonnen werden. Im Zuge der weiteren Projektentwicklung wurde die ursprünglich geplante Holzbauweise aufgrund der gestiegenen Erstellungskosten auf eine Hybridbauweise angepasst, wodurch im September der symbolische erste Spatenstich stattfinden konnte.
Zudem wurde der Wohncampus, Haus fünf, im vergangenen Jahr vollständig neu ausgerichtet und an die Marktsituation angepasst. Das Projekt in Halle (Saale) umfasst nun 88, davon 62 altersgerechte Wohnungen. Ergänzt wird das Nutzungskonzept durch eine Gewerbeeinheit im Erdgeschoss für einen ambulanten Pflegedienst mit Standort im Quartier. Der Vertriebsstart erfolgte im November 2025. Die Verkaufsauflage soll im zweiten Quartal 2026 erreicht werden.
Mit Heise.flats in Erding bereitete der Projektentwickler in 2025 erstmals ein Projekt außerhalb Mitteldeutschlands vor. Geplant sind vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 116 Wohneinheiten sowie 122 Pkw-Stellplätzen. Die Voraussetzungen für den Vertriebsstart wurden bis zum Jahresende geschaffen. „Mit Heise.flats erschließen wir erstmals einen Standort außerhalb Mitteldeutschlands und übertragen unsere etablierten Prozesse und Vermarktungsstrukturen auf einen wirtschaftlich starken Markt. Der Schritt nach Bayern ist strategisch angelegt und Teil einer kontrollierten regionalen Erweiterung“, erläutert Tobias Schallert, Geschäftsführer der Wohngroup. „An dem Projekt sind wir zu 50 Prozent beteiligt.“
Im HeinrichsQuartier in Gera, das baulich bereits Ende 2024 abgeschlossen wurde, sind sämtliche Wohnimmobilien verkauft. Das Gesundheitszentrum im Quartier nahm im Januar 2025 mit sieben Fachpraxen den Betrieb auf und wird seither stark frequentiert. Die beiden Betreiber der Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss nehmen 2026 den Betrieb auf, in den kommenden Monaten soll das Ärztehaus verkauft werden.