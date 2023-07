Wohngroup setzt Spatenstich im Erfurter Europakarree II

Eines der derzeit größten Wohnungsbauvorhaben in der Thüringer Landeshauptstadt nimmt weiter Gestalt an. Die Wohngroup startete am Mittwoch mit einem symbolischen Spatenstich die Arbeiten im Bauabschnitt H des Europakarree II im Stadtteil Gispersleben. In den direkt angrenzenden Bauabschnitten I und J des attraktiven Quartiers drehen sich die Baukräne bereits.

