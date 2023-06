Wohngroup hisst Richtkrone für Terrassenhäuser in Halle

Etwa 16 Monate nach dem Baustart [wir berichteten] feierte die Wohngroup am 20. Juni Richtfest im neuen Wohncampus zwischen Begonien- und Muldestraße in zentraler Lage der nördlichen Hallenser Neustadt. Hier entstehen in den vier Gebäuden der Bauabschnitte A und B – darunter zwei Terrassenhäuser, deren Erscheinungsbild an ägyptische Pyramiden erinnert – insgesamt 120 großzügige Zwei- bis Vier-Zimmer-Eigentumswohnungen mit Smart-Home-Ausstattung.

