Wohngroup bei Geraer Großprojekt auf Zielgeraden

Die Wohngroup hat gestern im Geraer HeinrichsQuartier im Beisein von Dr. Thomas Prill, Leiter des Geraer Stadtplanungsamtes, sowie von Vertretern des Stadtrates ein letztes Mal den Richtkranz aufgezogen. Mit Fertigstellung des Neubaus zum Ende des Jahres ist das in 2017 gestartete Gesamtprojekt HeinrichsQuartier fertiggestellt.

