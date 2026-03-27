Wohngeschäft treibt W&W: Milliardenvolumen weiter ausgebaut

Die W&W-Gruppe steigert 2025 ihr Ergebnis deutlich – getragen auch vom wachsenden Wohnfinanzierungsgeschäft. Trotz schwachem Immobilienmarkt legt das Neugeschäft zu und sichert Marktanteile.

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Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat im Geschäftsjahr 2025 ihr Konzernergebnis deutlich verbessert. Das operative Wachstum wird dabei auch maßgeblich vom Geschäftsfeld Wohnen gestützt, das sich trotz schwieriger Marktbedingungen robust zeigt.



Im Wohnsegment stieg das Neugeschäftsvolumen um 5,2 Prozent auf 16,49 Milliarden Euro. Besonders dynamisch entwickelte sich das Kreditneugeschäft, das auf 5,4 Milliarden Euro zulegte. Damit konnte Wüstenrot seine Marktposition im Bereich Baufinanzierung weiter festigen.



Auch das Bauspargeschäft behauptet sich gegen den Branchentrend: Die Bausparsumme im Neugeschäft erreichte 11,07 Milliarden Euro, der Marktanteil stieg auf knapp 18 Prozent. Der Bestand an Baudarlehen erhöhte sich auf 30,1 Milliarden Euro.



Insgesamt unterstreicht die Entwicklung die weiterhin hohe Relevanz von Eigenkapitalaufbau und Zinssicherung im Wohnimmobilienmarkt. Gleichzeitig reagiert die Gruppe mit Effizienzprogrammen auf die anhaltende Marktschwäche und den Kostendruck.



Auf Konzernebene legte das IFRS-Ergebnis auf 121 Millionen Euro zu, während auch die übrigen Geschäftsfelder Wachstum verzeichneten. Für 2026 plant W&W weitere Optimierungen, insbesondere im Wohn- und IT-Bereich, und strebt trotz schwieriger Rahmenbedingungen ein IFRS-Konzernergebnis zwischen 120 und 150 Millionen Euro an.