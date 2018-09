Wohnfonds von Union Investment und ZBI kauft 750 Einheiten

Der offene Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Wohnen ZBI ist in den letzten drei Monaten um rund 750 weitere Einheiten mit einem Gesamtvolumen von 82,3 Mio. Euro gewachsen. Rund ein Jahr nach der ersten Öffnung verwaltet der Fonds damit ein Immobilienvermögen von 882 Mio. Euro aus.

.

Die neu erworbenen Objekte verteilen sich im Wesentlichen auf drei Portfolien. Mit rund 380 Einheiten macht ein Portfolioankauf mit Schwerpunkt in Hannover mehr als die Hälfte der vermeldeten Neuankäufe aus. Ein weiteres Ankaufsportfolio mit über 150 Einheiten befindet sich in der Wiener Straße in Dresden, nahe des Großen Gartens, der größten Parkanlage der sächsischen Landeshauptstadt. Ein drittes Portfolio mit rund 170 Einheiten verteilt sich auf die beiden Ruhrgebietsstädte Essen und Dortmund.



Der UniImmo: Wohnen ZBI wurde im Juli 2017 gemeinsam von Union Investment und der ZBI aufgelegt. Der Fonds setzt seinen Schwerpunkt auf Objekte mit erschwinglichem Wohnraum für die breite Bevölkerung mit mittlerer bis hoher Wohnqualität. Geographisch hat der Fonds das gesamte deutsche Bundesgebiet für Ankäufe im Blick. Im Bestand befinden sich aktuell insgesamt rund 13.300 Einheiten in 13 Bundesländern.