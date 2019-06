Nassauische Heimstätte baut 156 Mietwohnungen in Hanau

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt baut in Hanau süd-westlich der Wallonisch-Niederländischen Kirche im Quartier zwischen Hahnenstraße, Französischer Allee, Karl-Röttelberg-Straße und Gärtnerstraße zwölf neue Gebäude mit 156 Mietwohnungen, rund 30 davon gefördert, und drei Gewerbeeinheiten. Sie ersetzen die in die Jahre gekommenen 98 Wohneinheiten aus den Baujahren 1953 und 1954, deren Bausubstanz wirtschaftlich nicht mehr verwertbar war und die daher in den vergangenen Wochen abgerissen wurden.

