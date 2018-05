Wohnen auf Zeit: Spotahome bereits über 3.000 Mal in Berlin

Spotahome hat am Standort Berlin die Marke von 3.000 Einheiten geknackt. Insgesamt stehen nun 3.348 möblierte Zimmer und Apartments für Wohnen auf Zeit zur Verfügung. Damit konnte Spotahome sein Angebot in Berlin binnen Jahresfrist mehr als versechsfachen.

.

Die größte Nachfrage stammt dabei aus Indien, gefolgt von Amerikanern und deutschen Mietern, die eine Wohnung auf Zeit in Berlin suchen. In Berlin selbst rangiert Kreuzberg ganz oben auf der Wunschliste der neuen Bewohner, vor Mitte und Prenzlauer Berg. Außerdem stark gefragt sind die Stadtteile Schöneberg und Charlottenburg.



Top-5-Mieter in Berlin nach Herkunft:

1. Indien

2. USA

3. Deutschland

4. Frankreich

5. Italien



Beliebteste Stadtteile der Spotahome-Nutzer in Berlin:

1. Kreuzberg

2. Mitte

3. Prenzlauer Berg

4. Schöneberg

5. Charlottenburg



Deutsche Nutzer von Spotahome suchen vor allem Zimmer und Apartments in Barcelona, Brüssel und Madrid.



„Wir freuen uns sehr, dass unser Angebot in Berlin so gut ankommt. Innerhalb nur eines Jahres konnten wir die Anzahl unserer Zimmer und Apartments mehr als versechsfachen. Deutsche, die über unser Portal Wohnungen im Ausland suchen, zieht es vor allem nach Spanien und Italien,“ so Sarah Mildenberger von Spotahome Deutschland.