Wohnen auf dem Supermarkt

Die Tage des alten Edeka-Supermarkts in der Fürstenberger Straße sind gezählt. Die Trei Real Estate GmbH hat die Baugenehmigung für ihr drittes Berliner Wohn- und Geschäftshaus erhalten, dem Abriss des Bestandsbau steht also nichts mehr im Wege. Es folgt ein Supermarkt-Neubau, der mit sechs Wohngeschossen überbaut ist. Die Überbauung von sogenannten Flachmännern wird angesichts der angespannten Wohnungsmärkten zunehmend geprüft. Allein in der Hauptstadt kommen 330 solcher sogenannten Flachmänner für eine Überbauung in Frage, was einem Potenzial von 20.000 bis 30.000 Wohneinheiten entspricht.

