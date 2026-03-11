Wohnen an der Havel: Buwog startet Quartiersprojekt Havellichter

Am östlichen Havelufer in Berlin-Spandau startet Buwog ein neues Wohnquartier. Auf einem rund zwei Hektar großen Areal an der Daumstraße entstehen unter dem Projektnamen Buwog Havellichter insgesamt 284 Wohneinheiten – darunter 267 Eigentumswohnungen und 17 Doppelhaushälften. Die Architektur mit Deichhäusern, Dünenhäusern und Uferhäusern greift die Wasserlage auf. Die ersten Wohnungen sollen abschnittsweise ab 2028 bezugsfertig sein.

„Wir freuen uns sehr, dass nach Abschluss der bauvorbereitenden Maßnahmen das Projekt Buwog Havellichter starten kann. Der breite Wohnungsmix schafft Wohnraum für alle Wohntypen von Singles bis Familien, eingebettet in ein offenes und naturnah gestaltetes Quartier mit einem hohen Maß an nachhaltigen und architektonischen Qualitäten“, sagt Eva Weiß, Geschäftsführerin bei Buwog.



Nach der abschnittsweisen Fertigstellung ab 2028 werden rund 700 Menschen im neuen Quartier an der in der Daumstraße 53–61 wohnen. Kennzeichnend für die Architektur sind abgestaffelte Gebäudehöhen, der Mix aus Giebeldächern und Flachdächern, überwiegend eingesetzte Naturmaterialien an den Fassaden sowie ein grünes Umfeld. Das Ensemble ermöglicht eine Durchwegung von der Daumstraße bis zur Promenade. Bei der naturnahen Gestaltung werden Blühflächen mit regional angepassten Pflanzungen realisiert, zudem kommt spezielles insektenfreundliches Licht zum Einsatz. Die Gebäude werden im KfW-55-Standard errichtet und verfügen über Fernwärme sowie Photovoltaik.



Durch einen geringen Versiegelungsgrad und Gründächer auf den Wohngebäuden kann Regenwasser vollständig vor Ort versickern und verdunsten. Das Quartier wird zudem autofrei gestaltet. Über die Daumstraße erfolgt die Zufahrt zur Tiefgarage mit 162 Pkw- und 14 Motorradstellplätzen. In den Erdgeschossen entlang der Daumstraße sind teilweise auch Flächen für wohnbegleitendes Gewerbe geplant, etwa für Gastronomie, Einzelhandel oder Dienstleistungen mit Mehrwert für das Quartier und sein Umfeld.



Entlang der Daumstraße entstehen die Deichhäuser: vier teilweise verbundene Mehrfamilienhäuser mit drei bis sechs Geschossen. Hier entstehen 167 Wohnungen mit ein bis vier Zimmern. Prägend ist eine offene Fassadengestaltung mit geschützten Laubengängen, über die die Wohnungen erschlossen werden. Alle Wohnungen verfügen über Balkon, Dachterrasse oder Garten.



Westlich der Deichhäuser entstehen die Dünenhäuser: drei bauähnliche Mehrfamilienhäuser mit vier Geschossen. Hier befinden sich 102 Wohnungen mit 1,5 bis 3,5 Zimmern. Die Nähe zum Wasser wird architektonisch durch Fassaden aus Lärchenholz in Kombination mit einem Putzsockel aufgegriffen. Die Erdgeschosswohnungen verfügen über private Gartenbereiche, die oberen Etagen über großzügige Balkone oder Dachterrassen.



Direkt am Wasser entstehen die Uferhäuser. Vier Hausreihen mit zwei Geschossen erinnern an die Architektur traditioneller Bootshäuser, verstärkt durch eine waagerechte Lärchenholzverschalung. Hier entstehen 17 Doppelhaushälften mit jeweils 4,5 Zimmern und rund 126 m² Wohnfläche. Große Raumhöhen von 2,69 m bis 4,50 m im Bereich des Dachfirsts sorgen für ein großzügiges Raumgefühl.