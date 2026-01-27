15 Minuten vom Berliner Ostkreuz
Wohnen am Wasser: Livory plant Quartier am Bahnhof Erkner
Nur 15 Minuten vom Berliner Ostkreuz entfernt und direkt am Flakenfließ in Erkner hat Livory ein Wohnprojekt von Covivio übernommen. Nach Abriss der leerstehenden Bestandsbebauung werden auf dem Gelände des ehemaligen Fairkauf-Supermarkts 142 Wohnungen, Gewerbeflächen sowie ein Gastroangebot mit Blick aufs Wasser entstehen. Bürgermeister Henryk Pilz lobt das Projekt als wichtigen Impuls für die Stadtentwicklung.
„Mit dem optisch wie technisch sehr anspruchsvollen Bauvorhaben wird der Bebauungsplan der Stadt Erkner mit Leben gefüllt. Hier wird in Zukunft eine bislang untergenutzte Fläche mit dringend benötigtem Wohnraum, einer Gastronomie am Wasser sowie verschiedenen Gewerbeflächen aufgewertet. Ich freue mich sehr, dass die Grundstücksentwickler in engagierter und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und vielen weiteren Behörden diese baulich und planerisch herausfordernde Fläche zukunftsfähig entwickelt haben. Ich wünsche für die nun anstehende Bauausführung und die spätere Nutzungsaufnahme viel Erfolg und im Ergebnis vor allem einen spürbar hohen Mehrwert für unsere Stadt“, so Bürgermeister Henryk Pilz.
Bei dem Objekt handelt es sich um den ehemaligen Supermarkt Fairkauf in der Bahnhofstraße 5. Verkäufer Covivio hatte die Pläne auf dem rund 6.000 m² großen Areal, das sich in zentraler Lage direkt am Bahnhof befindet, seit 2020 verfolgt. Die Bahnhofstraße erschließt das Grundstück von Norden, auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich ein Nahversorgungszentrum. Südlich grenzt das Areal an die Bundeswasserstraße Flakenfließ. Die Wasserlage bietet eine hohe Aufenthaltsqualität und schafft – trotz der urbanen Lage – ein ruhiges, grünes Umfeld. Der Projektentwickler hat für das ehemalige Gewerbegrundstück bereits einen positiven Bauvorbescheid vorliegen, der Bauantrag wurde Ende 2025 eingereicht.
Geplant ist eine Entwicklung mit insgesamt rund 12.000 m² Bruttogeschossfläche, 142 Wohneinheiten auf rund 7.700 m² sowie ergänzenden Gewerbeflächen auf insgesamt 2.700 m² entlang der Bahnhofstraße. In Richtung Flakenfließ ist eine Gastronomiefläche mit Außenbestuhlung vorgesehen. Darüber hinaus sind Staffelgeschosse und Dachterrassen Teil der aktuellen Planung.
„Der Ankauf in Erkner fügt sich sehr gut in unsere Investmentstrategie ein. Die Nähe zum Bahnhof und die daraus resultierende ausgezeichnete Anbindung an Berlin sowie die direkte Wasserlage machen das Areal zu einem attraktiven Entwicklungsstandort. Unser Ziel ist es, hier neuen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und gleichzeitig einen städtebaulichen Mehrwert für Erkner zu realisieren“, sagt Manuel Al Hamwi, Head of Development bei Livory.
Erkner liegt im Landkreis Oder-Spree am südöstlichen Rand Berlins und zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Anbindung an die Hauptstadt aus. Der Bahnhof Berlin-Ostkreuz ist mit der Regionalbahn in nur rund 15 Minuten erreichbar. Auch mit dem Auto besteht über den Berliner Ring (Autobahn A10) sowie die umliegenden Bundesstraßen eine schnelle und komfortable Verbindung.
Livory wurde bei der Transaktion rechtlich durch die Kanzlei Poellath begleitet.