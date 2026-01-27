Wohnen am Wasser: Livory plant Quartier am Bahnhof Erkner

Nur 15 Minuten vom Berliner Ostkreuz entfernt und direkt am Flakenfließ in Erkner hat Livory ein Wohnprojekt von Covivio übernommen. Nach Abriss der leerstehenden Bestandsbebauung werden auf dem Gelände des ehemaligen Fairkauf-Supermarkts 142 Wohnungen, Gewerbeflächen sowie ein Gastroangebot mit Blick aufs Wasser entstehen. Bürgermeister Henryk Pilz lobt das Projekt als wichtigen Impuls für die Stadtentwicklung.

.