Wohnbauprojekt Stettnerweg in Korneuburg erreicht Dachgleiche

Die Wohnanlage Stettnerweg der NOE Immobilien Development GmbH hat mit der Dachgleiche einen wichtigen Meilenstein erreicht. Bei der Gleichenfeier für das in zentrumsnaher Grünlage der Bezirkshauptstadt Korneuburg realisierte Projekt übergab NID-Geschäftsführer Michael Neubauer in Anwesenheit von Bürgermeister Christian Gepp das traditionelle Gleichengeld an die am Bau beteiligten Gewerke, allen voran den Generalunternehmer Handler Bau. Der Baufortschritt für das Stettnerweg liegt voll im Zeitplan, die Fertigstellung des Objekts und die Übergabe der Wohnungen werden zeitgerecht im November 2022 erfolgen.

.

Das Projekt ist auf ausgezeichnete Nachfrage seitens der Wohnungssuchenden gestoßen. Die in sieben Baukörpern entstehenden 93 Wohneinheiten – davon 82 Wohnungen, sechs Atrium- und fünf Reihenhäuser – mit Nutzflächen von 46 m² bis 116 m² sind bereits alle verkauft. Alle Einheiten sind mit

Freiflächen (Eigengärten, Balkone, Terrassen) ausgestattet, dazu kommt ein großes gemeinsames

Schwimmbad mit 10 m x 6 m Wasserfläche. Die Tiefgarage mit 109 Stellplätzen sorgt dafür, dass sich

die Anlage weitgehend autofrei präsentieren wird.



Das Stettnerweg befindet sich unweit des Stadtzentrums von Korneuburg in der Nähe ausgedehnter Grünflächen. Das unmittelbar benachbarte EKZ Korneuburg sorgt für umfassende Einkaufsmöglichkeiten in Gehentfernung, dazu kommen Schulen, Kindergärten und Restaurants in der nahen Umgebung.



„Korneuburg ist eine wachsende Stadt, die kontinuierlich an Attraktivität gewinnt“, erklärt NID-Geschäftsführer Neubauer. „In Kombination mit einem Projektkonzept, das mit unterschiedlichen Wohnungstypen viele unterschiedliche Wohnbedürfnisse von Singles- Paaren und Familien abdeckt, und einem außergewöhnlich guten Standort hat das dazu beigetragen, dass alle Einheiten schon weit vor Fertigstellung verkauft werden konnten. Das Stettnerweg zeigt damit auch das Potenzial, das Projekte im Umland von Wien haben, insbesondere, wenn sie verkehrstechnisch gut an die Bundehauptstadt angebunden sind.“



Für beste Stimmung bei der Gleichenfeier gab es also allen Grund. Anwesend waren die am Bau beteiligten Mitarbeiter des Generalunternehmers Handler Bau GmbH, Aufsichtsrat der NID Dr. Wendlinger, Mag. Ehrlich-Ratzinger, Rudolf Dolejsi sowie Architekt Duda.