Wohnbaugenehmigungen nehmen um 3,9 % zu

Im Mai 2020 ist in Deutschland der Bau von insgesamt 32.000 Wohnungen genehmigt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Angaben weiter mitteilt, waren das 3,9 % mehr Baugenehmigungen als im Mai 2019. In den Zahlen sind sowohl die Baugenehmigungen für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten.

.

Zahl der Baugenehmigungen steigt besonders stark bei Mehrfamilienhäusern

In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im Mai 2020 rund 28.100 Wohnungen genehmigt. Dies waren 7,3 % oder 1.900 Wohnungen mehr als im Vorjahresmonat. Besonders deutlich stieg die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (+8,7 %). Auch die Zahl der Genehmigungen von Wohnungen in Zweifamilienhäusern (+3,4 %) nahm zu. Die Zahl der Baugenehmigungen von Einfamilienhäusern (-7,3 %) hingegen sank. In den Monaten Januar bis Mai 2020 stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden um 4,2 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum an.



Mehr umbauter Raum bei geplanten Nichtwohngebäuden

Bei den Nichtwohngebäuden, die im Mai 2020 genehmigt wurden, erhöhte sich der umbaute Raum (Rauminhalt) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,8 Millionen Kubikmeter auf 19,8 Millionen Kubikmeter (+4,2 %). Im Zeitraum Januar bis Mai 2020 stieg der umbaute Raum bei den Nichtwohngebäuden um 16,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum an.



Zahl neuer Genehmigungen weiter höher als Zahl der Fertigstellungen

Die Zahl der Baugenehmigungen ist ein wichtiger Frühindikator zur Einschätzung der zukünftigen Bauaktivität, da Baugenehmigungen geplante Bauvorhaben darstellen. Allerdings nimmt die Zahl der Bauvorhaben, die noch nicht begonnen beziehungsweise noch nicht abgeschlossen wurden (der sogenannte Bauüberhang), seit einigen Jahren zu. Die tatsächliche Entwicklung der Bautätigkeit wird durch die Entwicklung der Baufertigstellungen dargestellt.



IVD fordert Zündung des „Bau-Turbos“

Der Präsident des Immobilienverbandes Deutschland IVD, Jürgen Michael Schick, kommentiert die heute veröffentlichten Baugenehmigungszahlen wie folgt: „In der gegenwärtigen Corona-Krise ist es wichtig, Investitionen in den Wohnungsbau deutlich zu erleichtern und anzuregen. Der Bau-Turbo muss jetzt gezündet werden, um auch der zu erwartenden Zuwanderung gerecht zu werden“, so Schick.



„Die Nachfrage nach Wohnraum vor allem in den Städten mit einem breiten Arbeitsmarktangebot könnte nach der Corona-Krise auf zusätzliche 150.000 bis 250.000 Wohneinheiten pro Jahr steigen“, so Schick weiter. Der IVD-Präsident macht auf die Finanzkrise 2008/2009 aufmerksam, in deren Folge zwischen 300.000 bis 500.000 Personen aus Ländern der Europäischen Union nach Deutschland zuwanderten. Der überwiegende Teil kam aus Südeuropa. IVD Research rechnet mit einer ähnlich hohen Zuwanderung und zusätzlicher Nachfrage nach Wohnraum nach dem Ausklingen der coronabedingten Wirtschaftskrise.



Nach den IVD-Analysen müssten in Deutschland jährlich ca. 350.000 neue Wohnungen gebaut werden. Laut Statistischem Bundesamt wurde 2019 in Deutschland der Bau von knapp 360.000 Wohnungen genehmigt. Insgesamt wurden aber nur 293.000 Wohnungen fertiggestellt.



„Der zuletzt positive Trend an Baugenehmigungen könnte durch Corona in den nächsten Monaten einen Dämpfer erhalten. Um so wichtiger ist es jetzt, die Bauantrags- und Genehmigungsverfahren durch Digitalisierung zu beschleunigen“, erklärt Schick.