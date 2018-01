Wohnbau feiert Richtfest von „Haus Stresemann“

Mit einer zünftigen Zeremonie wurde heute das Richtfest für das „Haus Stresemann„ in Berlin gefeiert. In Anwesenheit des Staatssekretärs für Wohnen, Sebastian Scheel sowie von Dr. Dierk Ernst, Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnbau GmbH und Jens Bräutigam, Geschäftsführer der Wohnbau GmbH, wurde feierlich der Richtkranz für rund 100 Wohnungen gehoben. Das Ensemble Stresemannstraße 59-67 ist Teil des neuen Stadtquartiers „Hallesche Straße“ im Dreieck zwischen Hallesche Straße, Stresemann- und Möckernstraße, das Kondor Wessels entwickelt. Es vereint Miet- und Eigentumswohnungen, Büros, Läden und eine Kindertagesstätte sowie Krabbelgruppenräume im „Haus Stresemann". Anfang 2019 soll es fertig gestellt sein.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Wohnbau GmbH Berlin Berlin

„Um der großen Wohnungsnachfrage gerecht zu werden, brauchen wir das Engagement vieler Akteure. Neben den städtischen Wohnungsbaugesellschaften spielen private Bauherren beim Wohnungsneubau eine wichtige Rolle. Die fast 100 Mietwohnungen, welche die Wohnbau GmbH in diesem neuen, zentralen Stadtquartier errichtet, helfen der gesamten Stadt Berlin, denn die Hauptstadt ist eine Mieterstadt. Nur gemeinsam können wir ausreichend Wohnraum schaffen, damit sowohl Alteingesessene als auch Neuberliner ein Zuhause finden“, sagte Sebastian Scheel, Staatssekretär der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen.



Die Wohnbau GmbH ist Bauherr der insgesamt 97 Wohnungen und Gewerbeeinheiten in der Stresemannstraße, die sie als Eigentümerin vermieten wird. Das Gebäudeensemble besteht aus fünf Gebäudeteilen, die im Erdgeschoss auf 683 m² Raum für fünf Gewerbemieter und zusätzlich 101 m² für Krabbelgruppen bieten. Insgesamt 97 Mietwohnungen mit Wohnungsgrößen zwischen 40 und 108 m² in sieben Vollgeschossen auf 6.125 m². Hinzu kommen 36 Tiefgaragen-Stellplätze.





Foto v.l.n.r.: Gerd Pockeleit, Polier Kondor Wessels, Jens Bräutigam, Geschäftsführer Wohnbau GmbH, Dr. Dierk Ernst, Aufsichtsratsvorsitzender Wohnbau GmbH, Sebastian Scheel, Staatssekretär für Wohnen bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und Andy Arnold, Polier Kondor Wessels.



„Wir sind stolz darauf, unseren Wohnungsbestand in der Hauptstadt mit diesem hochwertigen Objekt erweitern und aufwerten zu können. Das „Haus Stresemann“ passt mit seiner Mischnutzung sehr gut in das neue Quartier und befindet sich in bester Lage unweit des Potsdamer Platzes. Innerhalb unserer Neubauaktivitäten im gesamten Bundesgebiet bleibt auch in Zukunft der Investitionsfokus auf Berlin", erklärte Dr. Dierk Ernst, Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnbau GmbH, anläßlich der Zeremonie.



Derzeit hat die Wohnbau GmbH im Raum Berlin/Potsdam insgesamt 2.153 Wohneinheiten in ihrem Bestand, davon 1.919 Wohnungen in Berlin. Dieses Neubauprojekt ist bereits das zweite Projekt im Stadtbezirk. Zuletzt hat die Wohnbau GmbH im Sommer 2015 insgesamt 122 Neubaumietwohnungen in der Flottwellstraße, im Berliner Ortsteil Kreuzberg, in ihren Bestand übernommen.