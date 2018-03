Wohnbau erwirbt weitere 190 Mietwohnungen im Wohnviertel Vierzig549

Vierzig549

Mit dem Wohnbauprojekt Vierzig549 realisieren Die Wohnkompanie NRW und Bauwens Development in Düsseldorf-Heerdt in fünf Bauabschnitten einen neuen Stadtteil mit mehr als 1.000 Miet- und Eigentums­wohnungen sowie eigener Infrastruktur. Im ersten Bauabschnitt werden derzeit 353 Wohnungen gebaut. Diese setzen sich zu­sammen aus 70 öffentlich geförderten Wohnungen, 103 Mietwohnungen und 180 Eigentumswohnungen. Die Fertigstellung der Gebäude ist weit vorangeschritten und die meisten Eigentumswohnungen sind bereits gekauft worden. Nun wird der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen.

Der Bauantrag für die geplanten 190 Mietwohneinheiten mit einer Wohnfläche von insgesamt 14.500 m² wird noch im April gestellt. Davon werden allein 62 Wohnungen mit insgesamt 5.150 m² preisgedämpft zur Verfügung stehen. Damit sind es die ersten preisgedämpften Wohnungen, die dem Handlungskonzept Wohnen Rechnung tra­gen. Investor und späterer Eigentümer der Gebäude ist die Wohnbau GmbH, ein re­nommiertes und bundesweit agierendes Wohnungsunternehmen. Bereits im Jahr 2015 begann die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Erwerb von 103 Mietwoh­nungen im ersten Bauabschnitt. Die Hochbauarbeiten sollen im 1. Quartal 2019 star­ten und die Realisierung des preisgedämpften Wohnungsbaus soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein.



Darüber hinaus wird im zweiten Bauabschnitt auch eine 935 m² große Kita mit Platz für 100 Kinder gebaut, die im Jahr 2020 in Betrieb genommen werden soll und die ebenfalls die Wohnbau GmbH erworben hat.



Im Wohnviertel „Vierzig549“ können Eigentumswohnungen zu vergleichsweise er­schwinglichen Konditionen erworben werden, die mit der Entwicklung eines neuen, modernen sowie urbanen Stadtviertels gleichzeitig beste Voraussetzungen für eine nachhaltige Wertentwicklung haben. Denn im schon länger aufstrebenden Stadtteil Düsseldorf-Heerdt wird zu diesem Zweck das 118.000 m² große Gelände der ehe­maligen Werkzeugmaschinenfabrik Schiess saniert und in fünf Bauabschnitten zu ei­nem neuen und attraktiven Wohnviertel gestaltet. Nach derzeitigem Planungsstand entstehen, in enger Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt der Stadt Düsseldorf, rund 116.100 m² Bruttogrundfläche (BGF) für die Miet- und Eigentumswohnungen. Hinzu kommen circa 24.700 m² BGF für Gewerbe wie z. B. Einzelhandel, Arztpraxen, Gastronomie, Drogeriebedarf, Apotheken und insbesondere eine Kita. Circa 4.000 m² sind für öffentliches Grün vorgesehen und geparkt wird in der Tiefgarage auf 17.070 m².



Das neue Wohnviertel trägt den gesellschaftlichen Veränderungen und den Aus­wirkungen auf die individuellen Lebenskonzepte Rechnung. So wird Vierzig549 seinen zukünftigen Bewohnern eine hervorragende eigene Infrastruktur sowie ge­meinschaftliche Grünzonen in einem klugen Wohnungs-Mix bieten, der lebendiges, urbanes Miteinander ebenso wie ruhiges und naturnahes Leben erlaubt.



Verantwortlich für die Realisierung des gesamten Wohnviertels ist eine privatwirt­schaftlich finanzierte Projektgesellschaft. Die „Wohnen in Vierzig549 Düsseldorf GmbH & Co KG“ ist ein 50/50 Prozent Joint Venture von der Die Wohnkompanie NRW GmbH und der Bauwens Development GmbH & Co. KG. Beide Unternehmen haben auch das Areal der ehemaligen Deutschen Welle in Köln erworben und treiben gemeinsam mit der Politik und der Stadtverwaltung derzeit das Bebauungsplanver­fahren voran, um dort rund 750 Wohneinheiten mit ähnlicher Ausprägung für die Stadtentwicklung zu realisieren.