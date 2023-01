Wohnanlage in Leipzig mit Faktor 23,3 verkauft

Ein in Sachsen ansässiger privater Eigentümer hat eine Wohnanlage mit 14 Wohneinheiten und einer Ausbaureserve im Dachgeschoss in Leipzig-Wiederitzsch veräußert. Käufer des Objekts in der Karl-Marx-Straße mit einer Gesamtnutzfläche von 718 m² ist ein privater Investor aus Sachsen.

.

Der Quadratmeterpreis beläuft sich auf ca. 1.460 Euro. Der Kaufpreisfaktor liegt bei 23,3. Die Wohnanlage in ruhiger und grüner Umgebung im Norden Leipzigs ist voll vermietet und verfügt über Balkone und Loggien. Die Gaszentralheizung, die Fenster und Teile der Elektrik wurden im Jahr 2000 erneuert.



Engel & Völkers Commercial Leipzig war bei der Transaktion beratend und vermittelnd tätig.