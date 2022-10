Wohn- und Geschäftshaus in Erfurt mit Faktor 21 verkauft

In Erfurts historischer Altstadt ist ein Wohn- und Geschäftshaus von einem privaten Eigentümer aus Westdeutschland an einen institutionellen Käufer aus der Region veräußert worden. Der Kaufpreisfaktor lag bei ca. 21. Das Objekt befindet sich in sehr guter Lage in der Regierungsstraße in unmittelbarer Nähe zur Thüringer Staatskanzlei und verfügt über rund 650 m² Nutzfläche. Davon sind 430 m² von Gastronomie und Büros belegt, 220 m² sind der Wohnnutzung vorbehalten. Engel & Völkers Commercial Erfurt war beratend und vermittelnd tätig.

