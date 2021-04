Wohn- und Geschäftshaus im Herzen von Wiesbaden verkauft

Eine echte Altbauperle im Kern der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden hat Paul & Partner Real Estate jetzt im Rahmen eines Globalverkaufs veräußert. Das Wohn- und Geschäftshaus aus dem Baujahr 1906, bestehend aus einem Vorder- und einem Hinterhaus und gelegen auf einem Grundstück von insgesamt 438 m², befindet sich im Stadtteil Mitte, an der Adolfsallee / Luisenplatz – und damit in einer der gefragtesten Citylagen überhaupt.

.

Die Gesamtfläche von 902 m² verteilt sich dabei auf 9 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von insgesamt 709 m² und auf 3 Gewerbeeinheiten mit einer verfügbaren Fläche von 193 m². Das Objekt weist einen sehr gepflegten und sanierten Allgemeinzustand auf, so wurden im Durchschnitt jährlich rund 50.000 Euro in Instandhaltung und Modernisierungsmaßnahmen investiert. Verkäufer des Wohn- und Geschäftshauses ist ein Family-Office, Käufer ein regionales Immobilienhandelshaus. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Zu den Modernisierungsmaßnahmen zählen u. a. die Sanierung des Vorderhausdaches (1990), der Gasleitungen (1996), der Treppenhäuser (1998 und 2004), der Fassade (2000), des Kellers und des Hofes (2001) sowie des Hinterhausdaches (2020). Kein Wunder also, dass das Objekt derzeit an eine ansprechende Klientel voll vermietet ist – denn diese schätzt neben der attraktiven Lage insbesondere auch die cleveren Grundrisse. Doch auch wenn die Transaktion förmlich blitzschnell realisiert werden konnte, machten es die Pandemie-Umstände nicht gerade leichter.



„Besondere Lage, besondere Umstände. Gerade in dieser Corona-Zeit konnten wir in einer rasanten Geschwindigkeit einen Käufer identifizieren. Insbesondere Themen wie Besichtigungen von bewohnten Wohnungen mussten wir dabei komplett neu erfinden und ausarbeiten. Unser Konzept ging auf“, so Paul Schuster, Vertriebsleiter Paul & Partner Real Estate.