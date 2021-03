Ein zweigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus wurde an einen Privatinvestor aus Brandenburg verkauft. Das Objekt, zuvor im Besitz einer Privatperson, bietet rund 240 m² Gesamtmietfläche und ist im Erdgeschoss an den Mobilfunknetzbetreiber Vodafone vermietet. Die Ecklage des Gebäudes in der Fußgängerzone von Emsdetten garantiert eine gute Sicht und Erreichbarkeit. Über die…

