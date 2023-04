Wogedo feiert Richtfest für Die Passage in Düsseldorf

Ein Meilenstein in der Entwicklung des neuen Wohnungsbauprojekts „Die Passage“ an der Hagener und Lüdenscheider Straße in Düsseldorf-Gerresheim ist erreicht. Am 27. April feiert die Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost eG gemeinsam mit Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller und Verbandsdirektor Alexander Rychter vom VdW Rheinland Westfalen e.V., das Richtfest für eines der größten Bauprojekte in der Geschichte der Genossenschaft. Gleichzeitig startet auch die Vermietung. Rund 400 Interessierte haben sich nach nur einer Woche allein für den ersten Bauabschnitt gemeldet.

.

Auf dem etwa 15.000 m² großen Areal in Gerresheim entstehen derzeit 187 bezahlbare Wohnungen. Hier entwickelt die Wogedo eines der bedeutendsten und umfangreichsten Bauvorhaben in ihrer über 100- jährigen Geschichte. Besonders bemerkenswert: trotz Corona-Pandemie und den Folgen des Kriegs in der Ukraine verlaufen die Arbeiten vollständig nach Plan. Das Projekt wird überpünktlich fertiggestellt, der 1. Bauabschnitt sogar vor dem geplanten Zeitpunkt, sodass die Mieter bereits Mitte Januar 2024 einziehen können. Die Wohnungen des 2. Bauabschnitts folgen dann im Frühjahr 2024. „Wir haben sehr früh mit den Vorbereitungen dieses für unsere genossenschaftliche Gemeinschaft sehr bedeutenden Projekts begonnen und rechtzeitig die wichtigen Entscheidungen getroffen, zum Beispiel vor dem rasanten Anstieg der Bauzinsen. Dank unserer zum Teil langjährigen Partner, die ein hervorragendes Team bilden, konnten wir auch Lieferengpässe und exorbitante Preiserhöhungen vermeiden, was in der aktuellen Zeit eine absolute Ausnahme darstellt„, hebt Wogedo-Vorstand Andreas Vondranhervor.



„Neben den rechtzeitig und optimal ausgenutzten Zins- und Förderbedingungen zum Projektstart zeigt sich wieder einmal, was eine auf Langfristigkeit angelegte, angemessene und gemeinwohlorientierte Ergebnisausrichtung möglich macht: Wir übererfüllen in diesem Projekt mit 36 Prozent deutlich den geforderten Anteil öffentlich geförderter Wohnungen – und das auf eine Laufzeit von 30 Jahren. Bei den übrigen Einheiten werden Staffelmietverträge mit festen Mietstaffeln vereinbart, bei denen die Mieter Planungssicherheit über die Mietentwicklung der nächsten Jahre haben. Die Startmiete liegt mit 10,90 Euro/m² im preisgedämpften Segment und entwickelt sich bis 2037 auf durchschnittlich 12,10 Euro/m², was dann immer noch weit unter den heutigen Angebotsmieten für Neubauwohnungen in Düsseldorf liegt“, so Wogedo-Vorstand Dirk Mowinski.



„Die sozial orientierte Wohnungswirtschaft wird seit Monaten mit massiven Preisentwicklungen konfrontiert – dass dieses Projekt hier trotz stark gestiegener Bau- und Baustoffpreise, Fachkräftemangel, andauernder Lieferkettenprobleme und der Auswirkungen der Zinswende gelingt, verdient große Anerkennung. Angesichts der hohen Inflation und drückender Energiepreise, die die Menschen jeden Tag spüren, ist bezahlbares und vor allem energetisch zukunftsfähiges Wohnen bei einer Wohnungsgenossenschaft ein großer Vorteil. Gerade auf stark angespannten Wohnungsmärkten wie in Düsseldorf machen Wohnungsgenossenschaften wie die Wogedo einen spürbaren Unterschied – durch moderne und zeitgemäße Wohnformen zu bezahlbaren Mieten„, unterstreicht Alexander Rychter, Direktor des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VdW) Rheinland Westfalen die Wichtigkeit von Genossenschaftsmodellen.



Im 2. Bauabschnitt werden 12 Prozent der geplanten Wohneinheiten vollständig CO2-emissionsfrei betrieben. Infrarotheizungen und Warmwasser werden mit selbst erzeugtem Strom oder mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt. Bei den übrigen Wohnungen liefern Wärmepumpen das Warmwasser und die Wärme für die Heizung. Eine moderne Gas-Hybridheizung unterstützt die elektrisch betriebenen Wärmepumpen. Der Anteil genutzter erneuerbarer Energien liegt über 65 Prozent. Photovoltaikanlagen auf den Dächern versorgen die Wärmepumpen und gewinnen den Allgemeinstrom für den gesamten Wohnkomplex. Und weiter wird es in der Tiefgarage Ladestationen für Elektrofahrzeuge geben.



Auch das gesellschaftliche Engagement spiegelt sich im Projekt „Die Passage“: In einer selbstverwalteten Wohngruppe der evangelischen Stiftung Hephata mit acht öffentlich geförderten Wohnungen werden junge Menschen mit Behinderung ein Zuhause und Integration in die Gemeinschaft finden. Darüber hinaus wird „Die Passage“ eine Kinder-Großtagespflege bieten. „Als solidarische genossenschaftliche Gemeinschaft liegen uns das soziale Engagement und der Zusammenhalt in der Gesellschaft sehr am Herzen. Deshalb investieren wir viel in die Gestaltung zukunftsfähiger, bezahlbarer und klimafreundlicher Wohnungen für unsere Mitglieder und Mieter“, betont Vorstand Dirk Mowinski.



Die zwischen 35 und 113 m² großen Zwei-, Drei-, Vier- und Fünfzimmerwohnungen bieten mit ihren modernen Grundrissen eine hohe Wohnqualität. Bei der hohen Nachfrage stellt die Vermietung eine besondere Herausforderung dar. „In unserer Wogedo-Gemeinschaft haben wir dafür ein Regelwerk. Sehr wichtig ist uns, dass Interessierte genossenschaftlich denken und handeln, also das Wohnen und Leben in einer solidarischen Individualgemeinschaft als die ideale Form des Zusammenlebens sehen“, erläutert Vorstand Andreas Vondran.