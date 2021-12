Wöhr + Bauer vermietet 1.600 m² im Docks in Ismaning

Wöhr + Bauer erreicht mit der Vermietung von 1.600 m² im Docks in Ismaning einen Vermietungsstand von rund 90 %. Der neue Mieter Securitas Deutschland wird im November 2022 seine neuen Büroflächen beziehen.

„Wir freuen uns, dass die revitalisierte Immobilie in Kombination mit unserem Raumkonzept erneut überzeugt hat und wir so kurz vor Weihnachten einen weiteren Vermietungserfolg im Wöhr + Bauer Projekt „Docks“ am Carl-Zeiss-Ring 11-17 in Ismaning vermelden können“, erklärt Dr. Tim Malonn, Prokurist bei Wöhr + Bauer. Das Bürogebäude wurde durch ein flexibles New-Work-Konzept (“Design Your Own Office”), attraktive Freiflächen, neue Begegnungsräume sowie eine umfassende technische Sanierung neu positioniert.



Große Fortschritte kann das Team von Wöhr + Bauer auch bei der umfassenden Sanierung des Docks am Carl-Zeiss-Ring 11-17 vorweisen: „Die Arbeiten an den Treppenhäusern, den Wegeführungen mit einer modernen Signaletik und den Freiflächen sind weitgehend abgeschlossen”, so Dr. Malonn. Als Nächstes stehen im Rahmen des Refurbishments weitere Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit auf der Agenda. Für emissionsarme Mobilität werden 14 Stellplätze mit Ladestationen geschaffen. Um den Mietern nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten wird das Heizsystem auf klimafreundliche Fernwärme umgestellt. Im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie der Wöhr + Bauer GmbH wird für das Docks eine Zertifizierung nach BREEAM durch den TÜV-Süd durchgeführt.



Revitalisierung, Nachhaltigkeit und große Flexibilität mit dem „Design Your Own Office”-Konzept – ein Rundum-Paket, das auf dem Markt offenbar gut ankommt. Mit dem Sicherheits-Dienstleister Securitas wird der vielfältige Mietermix um ein weiteres Segment ergänzt. Auf den insgesamt rund 13.500 m² haben bereits Unternehmen wie der Werkstoffhersteller 3Bond, der Coworking-Anbieter Regus Business Center [wir berichteten], Richter Pumpen Technik, der IT-Dienstleister Exemptec, der Gebäudeservice Eubag Operations und der regionale Farm-to-Table-Lieferdienst Frische Post langfristige Mietverträge unterschrieben.