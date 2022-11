Wöhr+Bauer erzielt Vermietungserfolg im Nexum

Wöhr+Bauer hat zum Start des Refurbishments einen signifikanten Vermietungserfolg im Bestandsgebäude Nexum in Frankfurt erzielt. Die Wilma Bau- und Entwicklungsgesellschaft, die MorgenFund GmbH sowie der Coworking-Anbieter SleevesUp! Spaces haben langfristige Mietverträge unterschrieben. Somit sind rund 45 % des Gebäudes und der insgesamt rund 14.500 m² verfügbaren Mietfläche zum Projektstart neu vermietet.

