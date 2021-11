Wöhr + Bauer entwickelt Münchner Renault-Niederlassung

Wöhr + Bauer plant gemeinsam mit dem vormaligen Eigentümer, der Renault Retail Group Deutschland, die Potenziale des 10.000 m² großen Grundstücks der größten Münchner Renault-Niederlassung zu heben und ein „innovatives Konzept mit spannenden Nutzungsmix“ umzusetzen.

.

Im Oktober 2021 hat das Unternehmen das Grundstück der Renault-Niederlassung am Frankfurter Ring 71 erworben, um die bisher rund 8.500 m² Gewerbeflächen mit einer ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Umnutzung mehr als zu verdreifachen. Die neue Landmark-Immobilie soll mehr als 30.000 m² für Büros und Gewerbe bereitstellen und wird zukünftig ein innovatives Autohaus von Renault integrieren.



“Wir konnten in einem anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld mit einem Konzept überzeugen, das Funktionalität und hohe Designansprüche miteinander verbindet. Im Rahmen einer Sale & Lease Back-Transaktion wird Renault im Neubau ein deutlich kompakteres, moderneres und somit zeitgemäßes Autohaus von uns erhalten”, erklärt Oliver Vogt, Mitglied der Geschäftsleitung bei Wöhr + Bauer.



“Gemeinsam werden wir den Renault Flagshipstore in München an die neue Marktstruktur, besonders in Hinblick auf Elektromobilität, ausrichten. Wir blicken erwartungsvoll auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“, sagt Alexander Seidel, Geschäftsführer der Renault Retail Group Deutschland, nach Vergabe des Grundstücks.



Nach den Entwürfen des Münchner Architekturbüros pmp Architekten wird das Grundstück im Sinne einer qualitätsstiftenden, städtisch geprägten Verdichtung neu entwickelt. Zu den Zielen der Umnutzung gehört auch, dass der Projektentwickler den ununterbrochenen Betrieb des Autohauses sicherstellt. In zwei Bauabschnitten soll zunächst der südliche Teil des Geländes am Frankfurter Ring realisiert werden. Renault bleibt somit für seine Kundschaft in dieser Zeit im nördlichen Teil des Grundstücks weiterhin erreichbar. Wenn der erste Bauabschnitt fertiggestellt ist, zieht Renault in den neuen Gebäudeteil, während der Bau im Norden beginnt.



Baubeginn des ersten Abschnitts ist für Herbst 2023 vorgesehen, der gesamte Abschluss ist für 2028 geplant. Mit dieser Projektentwicklung wird ein weiteres prominentes Quartier im Münchner Norden komplettiert.