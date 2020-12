Wöhr + Bauer baut Engagement in Stuttgart aus

Wöhr + Bauer positioniert sich mit mehreren Projekten auf dem Stuttgarter Immobilienmarkt als engagierter Entwickler in der schwäbischen Metropole. Neben der Neuentwicklung und Repositionierung des Wissenscampus in Stuttgart-Weilimdorf, der in mehreren Bauabschnitten verwirklicht wird, verkündet das Unternehmen eine neue Entwicklung in der Stuttgarter Innenstadt sowie den Kauf einer Konversionsfläche im Stuttgarter Norden.

.

Rohbau des W9 wie geplant fertiggestellt

Auch wenn auf das Richtfest für das W9 aufgrund der aktuellen Lage verzichtet wird, gibt es in Stuttgart-Weilimdorf Grund zum Feiern. In der Weissacher Straße 9 ist der Rohbau der modernen Büroimmobilie mit hohen Green-Building-Standards und besonderem Anspruch an qualitätsvolle Arbeitswelten wie geplant fertiggestellt. Auf rund 28.500 m² Geschossfläche (BGF) wird sich der Mieter Vector Informatik der digitalen Zukunft der Automotive-Industrie widmen. Der Standort Weilimdorf wird damit weiter an Bedeutung gewinnen als Cluster für Zukunftstechnologie und Digitalisierung. Die Arbeiten auf der Baustelle schreiten termingerecht voran. Auch die transluzente Alu-Glas-Elementfassade ist bereits zu 90 Prozent fertiggestellt.



Die Fertigstellung des von WMA Architekten konzipierten W9 ist für das dritte Quartal 2021 vorgesehen. Darüber hinaus ist ein weiterer Ausbau des Campus in Stuttgart-Weilimdorf in Planung, so Sebastian Gaiser, Director Facility Engineering von Vector Informatik. „Die Konzeption und Architektur des W9 unterstützt durch vielfältige Wegebeziehungen zufällige Begegnungen von Personen und fördert damit den Austausch“, lobt Gaiser. „Für die Entwicklung unserer Produkte sind wir auf Innovationen angewiesen. Diese entstehen auch durch den informellen Austausch unserer Kolleginnen und Kollegen“, betont der Experte von Vector Informatik.



Zertifiziert mit Leed Gold wird im W9 besondere Nachhaltigkeit sowohl in der Bauweise als auch im Betrieb der Immobilie umgesetzt. Das W9 ist mit einer Bauteilaktivierung ausgestattet, die im Sommer zur Kühlung dient und im Winter beheizt. Die notwendige Energie liefert eine Wärmepumpe mit Eisspeicher. Durch die Anlage erzeugt das W9 ca. 85 Prozent der benötigten Wärme aus regenerativer Energie. Je nach Kühlbedarf für die Serverräume werden bis zu 50 Prozent der Kälteenergie regenerativ erzeugt.



Der Norden Stuttgarts befindet sich seit einigen Jahren in einem von der Branche mit Spannung verfolgten Prozess der stetigen Revitalisierung und Erneuerung. „Führende IT-Unternehmen wie z.B. Vector Informatik bauen Ihren Firmensitz am Bürostandort Weilimdorf weiter aus, Neuansiedelungen von Firmen aus dem Bereich Elektronik, Engineering und Maschinenbau kommen hinzu. Es besteht eine rege Nachfrage nach modernen, gekühlten Büros in multifunktionalen Räumen. Die Gebäude müssen durch Nachhaltigkeitskonzepte und Green-Building-Standards überzeugen. Mitentscheidend sind Softfaktoren für die Mitarbeiter wie Casino und Cafeteria zur Versorgung und eine hohe Aufenthaltsqualität und Nutzbarkeit großzügiger Freianlagen in den Pausen“, sagt Gerhard Feuchtgruber, Verantwortlicher für das Projekt bei Wöhr + Bauer. “Die Nähe zur Innenstadt und Autobahn, ein großzügiges Stellplatzangebot und die eigene S-Bahnstation sowie die beschlossene Verlängerung der U-19 machen Weilimdorf zu einem gefragten Bürostandort.”



Innovative Gewerbeflächen in Feuerbach

Als weiterer Standort mit Entwicklungspotenzial gilt der innenstadtnahe Stadtteil Feuerbach. Experten der Branche sind sich einig, dass durch die Transformation vom Standort für Industrieproduktion hin zu einem Quartier für moderne Büro- und Gewerbebetriebe ein attraktiver Standort zur Entlastung des Stuttgarter Kessels für zukunftsorientierte Unternehmen entsteht.



Wöhr + Bauer wird in Feuerbach im dritten Quartal 2021 die Realisierung eines Ensembles mit insgesamt rund 30.000 m² Geschossgrundfläche auf den Weg bringen, um attraktive Flächen für moderne Produktionsbetriebe und IT-Unternehmen zu schaffen.



Attraktive Arbeitswelten im Herzen Stuttgarts

Auch im Herzen Stuttgarts setzt Wöhr + Bauer Visionen für zukunftsfähige Arbeitswelten in die Tat um. Mit dem Ankauf einer Immobilie in der Hospitalstraße stellt das Unternehmen seine Leidenschaft für das Besondere unter Beweis. In einem Neubau entstehen rund 4.000 m² moderne Büros. Das Objekt ist mit seiner qualitätsvollen Fassade und dem belebten Erdgeschosszonen Teil einer Stadtreparatur. Fußgänger und Anwohner profitieren von einem geplanten autofreien Quartiersplatz, den die Stadtsanierung direkt vor dem Eingangsportal der Hospitalstraße beschlossen hat.