WMF Group mietet in 1a-Lage von Essen

Für die ehemalige Verkaufsfläche der Telekom in der Kettwiger Straße 47 ist mit der WMF Group ein neuer Mieter gefunden. Insgesamt verfügen die neuen Flächen von der WMF Group GmbH über ca. 270 m² Verkaufsfläche, die pünktlich zum Weihnachtsgeschäft bezogen werden sollen. Das Maklerunternehmen Eugen Lehmkühler GmbH hat sowohl das Unternehmen WMF als auch den Vermieter, die Art-Invest Real Estate, während des Anmietungsprozesses beratend begleitet.

Die Telekom war bereits im November 2019, ebenfalls durch die Vermittlung der Eugen Lehmkühler GmbH, innerhalb der Kettwiger Straße umgezogen und hat direkt gegenüber von der Lichtburg einen neuen Telekom-Shop eröffnet. „Die Telekom zieht in die Mitte der Kettwiger Straße gegenüber der Lichtburg um und der jetzige Nachbar des neuen Telekom-Shops, die Firma WMF, zieht in den alten Telekom-Laden.



„Anson’s Herrenhaus KG hat erst vor kurzem durch unsere Vermittlung zwei Flächen über ca. 2.500 m² im Objekt Kettwiger Straße 47 angemietet und durch die Vermietung an die WMF Group GmbH ist es uns nun gelungen im Retailbereich die Vollvermietung des Objektes zu erzielen.“, freut sich Stephan Lahme, Leiter der Vermietungsabteilung, der beide Deals eingefädelt hat. „Es ist kein Geheimnis, dass derzeit ca. 90 % aller Filialunternehmen aufgrund der Corona-Pandemie Expansionsstop haben. Die Umsätze liegen bei den meisten unserer Kunden nur bei ca. 50 - 70 % des Umsatzes der Zeit vor Corona und niemand kann verlässlich in die Zukunft schauen. Im Großen und Ganzen leidet der Markt für einzelhandelsgenutzte Immobilien bundesweit extrem unter der Corona-Pandemie und wir merken eine dementsprechend große Zurückhaltung bei den Entscheidungsträgern. Trotzdem müssen gute Standorte nicht leer stehen.“, davon ist Gunnar Marx überzeugt.