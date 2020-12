Die WMF-Group hat ein Ladenlokal in 1a-Luxuslage am Neuen Wall 1-5 / Ecke Jungfernstieg in Hamburg angemietet. Das Unternehmen wird die neue Dependance mit einer Mietfläche von rund 250 m² im Erdgeschoss, die zuvor durch Douglas genutzt worden war, noch im Dezember dieses Jahres eröffnen. Eigentümer des Arkadenhofs ist ein institutioneller Investor. Die Anmietung wurde von Realkon begleitet.

