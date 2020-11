WM Group mietet knapp 8.500 m² im Astor Gewerbepark Dortmund

Brockhoff Logistics vermittelt 8.153 m² Hallenfläche sowie 279 m² Bürofläche an die WM Group GmbH, die die Flächen in der Wulfshofstraße 20-22 kurzfristig beziehen wird. Bis Ende dieses Jahres wird das Objekt noch von Babymarkt genutzt. Die Liegenschaft ist Bestandteil des Astor Gewerbepark Dortmund – Im Indupark. Eigentümer der Astor Gewerbepark Standorte ist die Adolf Weber Grundbesitz- und Projektgesellschaft.

.

Der Astor Gewerbepark Dortmund befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Indupark Dortmund, einem der größten Fachmarktzentren Europas. Langjährig ansässige Unternehmen im Indupark und Umgebung schätzen die hervorragende infrastrukturelle Lage am Autobahnkreuz Dortmund-West und den direkten Anschluss an die BAB A40 und A45.