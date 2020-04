Wiwela plant Büroneubau am Adenauerplatz

Die Wiwela Bau Projekt GmbH will einen Büroneubau inklusive Wohnungen am Adenauerplatz auf dem Areal des seit Jahre leerstehenden Wohnhochhauses errichten. Wie die Berliner Morgenpost berichtet, hat der Projektentwickler beim Bezirksamt die Pläne für den geplanten Neubau namens „Konny Island“ eingereicht.

.

Laut Ulrich Regener, Leiter des Projekts, werden in dem neuen elfgeschossigen Gebäude insgesamt 16.500 m² Fläche für Büros zur Verfügung stehen. Auf einer weiteren Fläche von über 2.000 m² ist die Errichtung von rund 25 barrierefreien Wohnungen geplant. Im Erdgeschoss des Komplexes sollen 1.500 m² Gewerbefläche für Cafes, Restaurants und Läden entstehen. Die Fläche soll sich dabei auf insgesamt elf Etagen verteilen. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 100 Millionen Euro.



Aktuell steht auf dem Grundstück Wilmersdorfer Straße 82-83 ein leerestehendes Wohnhochhaus, das in den nächsten Monaten weichen soll, da dieses laut Regener nicht mehr zu retten ist. Der Brandschutz und die Wärmedämmung entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und kann daher auch nicht revitalisiert werden.



Baustadtrat Oliver Schruoffenegger hat das entsprechende Konzept zum Neubau bereits vom Investor erhalten und laut eigenen Angaben auch schon an die Bezirksverordnetenversammlung weitergeleitet. Die Verhandlungen zum Bebauungsplan sind aber aus seiner Sicht frühestens in zwei Jahren abgeschlossen. Mit dem Bau kann daher frühestens im Jahr 2022 begonnen werden. Das Bauprojekt stößt aber bereits auf viel Kritik in der Politik, da dort „Wohnraum“ zu Büroflächen weichen sollen. Wiwela geht aber aufgrund des Leerstands und des schlechten baulichen Zustands des Wohnhauses kein Ersatzwohnraum nach dem Zweckentfremdungsverbotsgesetz geschaffen werden muss. Die ersten Stimmen, die aber die Errichtung von Sozialwohnungen nach dem Berliner Modell fordern, sind schon auf den Plan gerufen.