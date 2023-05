Wittlinger & Co ist seit Frühjahr 2023 neuer Partner der DIP – Deutsche Immobilien-Partner. Das inhabergeführte Maklerunternehmen mit Sitz in Hamburg ist 2020 aus der seit 1984 tätigen Maklerabteilung der StöbenWittlinger GmbH hervorgegangen. Geschäftsführende Gesellschafterinnen sind Lisa-Marie Wittlinger und Jeanette Kuhnert. Zu dem Dienstleistungsspektrum des Unternehmens, das in Hamburg und

[…]