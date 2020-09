Witte Projektmanagement wird erster Mieter im Kö-Bogen II

Der erste Mieter für den Komplex Kö-Bogen II steht fest: Die Witte Projektmanagement GmbH wird Anfang kommenden Jahres rund 850 m² beziehen. Neben der Anmietung in der Düsseldorfer Innenstadt gab es zudem in den Teilmärkten Airport City und Seestern drei weitere Mietvertragsabschlüsse.

.

Witte zieht in den Kö-Bogen II

Die Witte Projektmanagement GmbH wird mit ihren Partnerunternehmen HW-Ingenieure GmbH und LAAG Engineers GmbH Anfang kommenden Jahres rund 850 m² im Kö-Bogen II beziehen. Diese erste Anmietung eines Büronutzers im Kö-Bogen II gibt das Düsseldorfer Maklerhaus Anteon bekannt. Für den neuen Firmensitz am Gustaf-Gründgens-Platz 3-5 gibt der Projektmanager seinen aktuellen Bürostandort im Düsseldorfer MedienHafen (Holzstraße 2), auf. Das neue Geschäfts- und Bürohausensemble wird aktuell von der Centrum und der B&L Gruppe zwischen Gustaf-Gründgens-Platz und Schadowstraße errichtet. Der Einzug der ersten Büromieter ist für Anfang Januar 2021 geplant. Die ersten großen Einzelhändler haben indes schon seit ein paar Tagen geöffnet [TK Maxx eröffnet auf 5.400 m² im Kö-Bogen II].



Zwei Mietvertragsabschlüsse in der Airport City

In der Airport City konnte das Maklerhaus Anteon in Zusammenarbeit mit Cushman & Wakefield für das Bürogebäude in der Klaus-Bungert-Straße 6 zwei Büroflächen à 500 m² vermitteln. Neue Mieter sind der Pharmakonzern NextPharma sowie der Wandbaustoffproduzenten H+H. Die zwei Umzüge in das neue Bürogebäude erfolgen Ende dieses Jahres aus Expansionsgründen. C&W war für den Eigentümer des Bürogebäudes – einen durch Quest Funds gemanagten Immobilienfonds – tätig. Die Immobilienberatung Anteon beriet die zwei neuen Mieter. Das 2010 erbaute Bürogebäude befindet sich im gefragten Düsseldorfer Teilmarkt Airport City und verfügt über eine Gesamtfläche von ca. 11.400 m². Hauptmieter des Komplexes ist Siemens. Mit den jüngsten Neuzugängen reduziert sich der Leerstand auf 1.000 m².



Xiaomi eröffnet Zentrale im Seestern Tower

Die Xiaomi Technology Germany GmbH eröffnet ihre deutsche Unternehmenszentrale in Düsseldorf und mietete dafür knapp 1.000 m² Bürofläche im Seestern Tower. Den Mietvertrag im Niederkasseler Lohweg 175-179 vermittelte das Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate im Rahmen eines exklusiven Leadmaklerauftrags. Eigentümerin der Immobilie ist eine Objektgesellschaft aus Luxemburg.