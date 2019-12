Witte Projektmanagement stellt Führungsstruktur um

Ab dem 1. Januar 2020 übernimmt Dipl.-Ing. Architektin Annette Kwee (40) die Leitung der Niederlassung Berlin von Witte Projektmanagement und MA Architekt Andreas Dimke (40) die Niederlassungsleitung in Hamburg. Sie folgen auf Hendrik Dusny bzw. Sascha Thran. Dipl.-Ing. Architekt Christian Schoening (40) verstärkt die Geschäftsleitung und unterstützt zudem das Leitungsteam in Hamburg als Prokurist.

.

Hendrik Dusny und Sascha Thran, die bereits seit 2018 neben der Niederlassungsleitung die Geschäftsführung von Witte erweiterten, werden sich zukünftig noch stärker diesen Aufgaben widmen und sich gemeinsam mit Marco Witte, geschäftsführender Gesellschafter, insbesondere auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens konzentrieren.



Annette Kwee startete 2009 bei Witte in Düsseldorf, steuerte dort zuletzt das mit dem MIPIM Award ausgezeichnete Refurbishment des Dreischeibenhauses und kam 2017 für die Steuerung eines Großprojektes nach Berlin. Andreas Dimke begann 2013 in der Niederlassung Hamburg und steuert derzeit als Senior-Projektleiter das Hamburger Prestigeprojekt „Springer Quartier“. Christian Schoening führte 2012 der Weg aus Österreich zu Witte in Hamburg. Als Senior-Projektleiter steuerte er verschiedene komplexe Büroprojekte, derzeit u. a. den Neubau für Euler Hermes und Airbus.