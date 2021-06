Wishibam gewinnt PropTech Innovation Award 2021

Das in Frankreich ansässige Proptech Wishibam gewinnt den internationalen PropTech Innovation Award 2021. Der zweite und dritte Preis gehen an PropTechs aus Dänemark und Israel.

.

Wishibam aus Frankreich hat die sechsköpfige Expertenjury des 5. PopTech Innovation Award überzeugt und diesjährige Finalrunde für sich entschieden. Das Unternehmen, Sieger der Kategorie „Re:Create Retail“, begleitet Einkaufs- und Stadtzentren auf ihrem Weg in die digitale Welt und kämpft gegen die zunehmende Verbreitung des Online-Handels. Wie? Die Lösung umfasst nicht nur einen digitalen Marktplatz für stationäre Händler, sondern ein ganzes Ökosystem von ergänzenden Tools für Logistik, Lagerverwaltung, Marketing oder der Interaktion zwischen den Besuchern.



„Die arg gebeutelte Retailindustrie braucht solche digitalen Leuchttürme wie Wishibam. Wir freuen uns daher besonders, in diesem Jahr eine Lösung aus der Retail-Kategorie als Gesamtsieger auszeichnen zu können“, sagt Christoph Holzmann, Jurymitglied und Geschäftsführer der Union Investment Real Estate GmbH. „Eine der größten Bedrohungen für die Immobilienmärkte, aber auch für Städte als Ganzes sind leere Straßen, leere Geschäfte, kein Verkehr, keine Menschen und keine sozialen Interaktionen. Wishibam zeigt einen Weg auf, das zu verhindern und bietet eine überzeugende Technologie an, die wir uns auch für unsere eigenen Einzelhandelsflächen näher ansehen werden.“



Die fünfte Ausgabe des von Union Investment und Germantech initiierten PropTech Innovation Summit stand unter dem Motto „Accelerating the Real Estate Evolution“. Gesucht wurden die besten digitalen Lösungen und Geschäftsmodelle rund um die drängendsten Fragen der Immobilienwirtschaft in der Post-Corona-Zeit.



Der 2. Preis des auf dem Summit vergebenen Awards ging an Good Monday aus Dänemark, Sieger der Kategorie „Future Proof Office Places“. Mit dem 3. Preis wurde Placense aus Israel ausgezeichnet, Sieger der Kategorie „Smart & Sustainable: Connected Cities and Buildings“. Der PropTech Innovation Award 2021 war mit einem Preisgeld von insgesamt 40.000 Euro dotiert.



„Wer hätte vor 15 Monaten gedacht, dass wir mal eine App brauchen, um ins Restaurant oder Einkaufszentrum gehen zu können. Das zeigt, wie stark die Digitalisierung während der Pandemie an Schwung gewonnen hat. Dieser Trend wird sich auch nicht wieder umkehren. Die Digitalisierung wird künftig eine entscheidende Rolle dabei spielen, unsere Immobilien zukunftssicher zu gestalten“, so Jens Wilhelm, Vorstand der Union Asset Management Holding AG.



180 digitale Innovatoren – Startups ebenso wie etablierte Unternehmen - aus 40 Ländern hatten sich in fünf Kategorien beworben. Aufgrund der Pandemie fand die Veranstaltung erneut digital statt.