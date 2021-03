Wisag wird Facility Manager im Palais an der Oper

Die Clarus Management GmbH übergibt das Facility Management des Palais an der Oper in München zum 01. April 2021 an die Wisag Gebäudetechnik Bayern GmbH & Co. KG. Die Immobilienspezialisten übernehmen damit die technischen Dienstleistungen. Dazu zählen die Steuerung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie die Pflege der technischen Anlagen.

