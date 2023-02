Wisag und Messe Düsseldorf gründen Joint Venture

Der neue Messedienstleister Wisag Messe Service GmbH hat am 1. Februar 2023 seinen Betrieb aufgenommen. Dabei handelt es sich um ein Joint Venture der Messe Düsseldorf GmbH und der Wisag Gebäudetechnik Holding GmbH & Co. KG, das Prozesse noch effizienter und kundenorientierter gestalten soll.

.

Die Wisag Messe Service erbringt mit einem Team von 44 Mitarbeitenden klassische Messedienstleistungen wie Auf- und Abbauleistungen in den Messehallen und koordiniert die Partnerunternehmen in der Veranstaltungstechnik bei der Leistungserbringung. Darüber hinaus stellt die Wisag Messe Service in der eigenen Schreinerei Sonderbauten her und unterstützt mit dem Betrieb der Poststelle und des Versands die internen Prozesse der Messe Düsseldorf. In der hauseigenen Druckerei der Wisag Messe Service werden zudem Druckaufträge für die Messe und die ausstellende Kundschaft umgesetzt.



„Die Wisag Messe Service GmbH bündelt einen wichtigen Teil der Sekundärprozesse der Messe Düsseldorf in einer Gesellschaft und macht sie zu ihrem Kerngeschäft. Dadurch wollen wir die Abläufe effizienter gestalten und so den bestmöglichen Service auf dem Messeplatz gewährleisten“, sagt Chris Schmidt, Geschäftsführer der Wisag Gebäudetechnik Holding GmbH & Co. KG.



Bernhard J. Stempfle, Geschäftsführer Finanzen und Infrastruktur der Messe Düsseldorf GmbH, sieht die Beteiligung an der neuen Gesellschaft darüber hinaus auch als eine Maßnahme, im Rahmen messetypischer zyklischer Schwankungen flexibel und agil wirtschaften zu können. „Wir wollen mit diesem Joint Venture den ausstellenden Unternehmen einen umfassenden Service bieten, interne und externe Prozesse optimieren und langfristig natürlich Arbeitsplätze sichern“, sagt Stempfle. Auch in der aktuellen Übergangsphase seien für die kommenden Veranstaltungen der Messe Düsseldorf reibungslose Abläufe gewährleistet, betont er. Man setze dabei auf die Wisag als einen auf dem Messegelände bekannten und bewährten Partner.



Die Wisag Gebäudetechnik Holding ist mit 75,1 Prozent an dem Joint Venture beteiligt, die Messe Düsseldorf mit 24,9 Prozent.