WISAG übernimmt FM für Patrizias Havelufer Quartier

Auf dem 125.000 m² großen Areal des neuen Havelufer Quartiers in Spandau ist die WISAG seit dem 1. Mai als Facility Manager für Patrizia im Einsatz. Damit bauen beide Partner ihre Kooperation weiter aus: Bereits seit 2021 bewirtschaftet die WISAG im Auftrag des Investmentmanagers das Einkaufszentrum Oranienpark in Oranienburg.

.

Am Spandauer Havelufer wächst seit 2021 ein neues Quartier [wir berichteten]. Bis 2024 entstehen hier 16 neue Gebäude, vier denkmalgeschützte Gebäude werden umgebaut. Neben zirka 1.700 Wohneinheiten umfasst das Quartier auch soziale Einrichtungen, Begegnungsstätten und eine Kita. Ein besonderer Fokus des neu entstehenden urbanen Dorfes liegt auf der Einbindung der Natur und der Bereitstellung von Erholungsflächen am Ufer der Havel. Für das Konzept des Green Livings wurde das Projekt von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit Gold zertifiziert.



Neben dem technischen und infrastrukturellen Gebäudemanagement unterstützt das Dienstleistungsunternehmen auch im Energiemanagement. Dabei hat die WISAG etwa energetische Optimierungen im Blick, um ökologische und ökonomische Aspekte in Einklang zu bringen.