Wisag mit stabiler Geschäftsentwicklung

Die Wisag Facility Service Holding GmbH hat das Krisenjahr 2020 stabil bewältigt und schloss das vergangene Geschäftsjahr mit einem leichten Umsatzplus von 0,8 Prozent ab. Einem Umsatzrückgang im Catering steht eine positive Umsatzentwicklung in allen anderen Dienstleistungssparten gegenüber. Erfreut zeigt sich das Unternehmen darüber, dass das besondere Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Krise auch von Kundenseite außerordentliche Wertschätzung erfährt.

Auf insgesamt 1,177 Mrd. Euro beläuft sich der Umsatz der Wisag Facility Service Holding im Geschäftsjahr 2020. Die Auswirkungen der Pandemie haben sich auf die einzelnen Dienstleistungsbereiche des Unternehmens ganz unterschiedlich ausgewirkt. Während der Bereich Catering aufgrund des Nachfrageeinbruchs einen Umsatzrückgang von 16,2 Prozent ausweist, hat sich der Umsatz der weiteren Dienstleistungsbereiche positiv entwickelt: Facility Management plus 8,1 Prozent, Gebäudetechnik plus 2,8 Prozent, Gebäudereinigung plus 1,0 Prozent, Sicherheit & Service plus 3,1 Prozent, Garten- & Landschaftspflege plus 5,0 Prozent.



Die Zahl der Beschäftigten sank leicht um 2,8 Prozent auf 31.275. Damit bleibt die Wisag einer der größten Arbeitgeber auf dem deutschen Facility-Service-Markt. Erfreulicherweise konnte die Zahl der Auszubildenden auch im Krisenjahr gesteigert werden – auf nun 361.



„2020 war für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und unsere Kunden ein sehr herausforderndes Jahr, das allen ein hohes Maß an Flexibilität und Kreativität abverlangte“, sagt Michael Moritz, Geschäftsführer der Wisag Facility Service Holding. Die Corona-Auswirkungen führten an verschiedenen Stellen zu Nachfragerückgängen, an anderer Stelle aber auch zu einer erhöhten Nachfrage und Sonderaufträgen – vor allem dort, wo es um Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungen oder um ganze Servicepakete zur Pandemiebekämpfung ging.