WISAG mietet über 11.000 m² im Segro Logistics Park in Krefeld

Die WISAG Logistics Solutions GmbH & Co. KG hat zum 1. Juli 2020 eine rund 11.000 m² große Logistikfläche sowie weitere 500 m² Büro- und Sozialflächen in der Hans-Günther-Sohl-Straße 4 in Krefeld bezogen. Eigentümer der Liegenschaft im Stadtteil Fichtenhain ist die Segro Germany GmbH. Während Savills bei der Anmietung auf Mieterseite beratend tätig war, wurde der Vermieter durch die Colliers International Deutschland GmbH vertreten.

„Mit der Fläche im Segro Logistics Park Krefeld-Süd konnten wir für die WISAG einen optimalen Standort in begehrter Lage mit direktem Anschluss an die A 44 finden“, sagt Stefan Bendix, Director und Teamleader Industrial Agency bei Savills in Düsseldorf. „Alle Gebäude entsprechen zudem den neuesten ökologischen, energetischen und nachhaltigen Standards. Wir gehen aufgrund der hohen Nachfrage in Krefeld davon aus, dass auch die weitere Flächen bereits vor Fertigstellung vermietet werden können.“ Derzeit plant Segro den Standort um ca. 36.700 m² zu erweitern.