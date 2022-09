Ein stabiles Wachstum – dieses Ziel hat die Wisag Facility Service Holding 2021 erreicht: Der Dienstleister hat in 2021 seinen Umsatz auf etwa 1,223 Milliarden Euro gesteigert. Das entspricht einem Plus von 4 Prozent. Getragen wird dieses organische Wachstum von einer positiven Umsatzentwicklung in nahezu allen Dienstleistungsbereichen.

[…]