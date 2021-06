WISAG unterstützt Personalausbau in Schweiz und Luxemburg

Ab 1. September wird der erfahrene Aviation-Manager Willy Ruf als Geschäftsführer den Aufbau sowie die Etablierung der WISAG Facility Services in der Schweiz und in Luxemburg vorantreiben.

.

Der gebürtige Schweizer Willy Ruf (56) verfügt über 30 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Tourismus und Transport/Logistik und war mehr als 18 Jahre für den internationalen Dienstleistungskonzern Swissport International AG tätig, zuletzt als CEO und Senior Vice President Central & Eastern Europe. In der WISAG wird er die strategische Entwicklung des Facility Managements in Europa maßgeblich unterstützen.



„Mit Willy Ruf gewinnen wir einen erfahrenen Manager und ausgewiesenen Dienstleistungsexperten, der Markt und Menschen in der Schweiz kennt und versteht. Er wird neue Perspektiven für die WISAG eröffnen und wichtige Impulse setzen. Mit Willy Ruf an unserer Seite werden wir die WISAG als innovativen und führenden Experten in der Schweiz und in Luxemburg positionieren“, sagt Michael C. Wisser, CEO der WISAG.