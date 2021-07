Wisag gewinnt Reinigungsauftrag der Leipziger Messe

Die Wisag Gebäudereinigung Mitteldeutschland GmbH & Co. KG hat sich in einer Ausschreibung der Leipziger Messe Unternehmensgruppe durchgesetzt und einen langfristigen Großauftrag gewonnen.

.

Der Auftrag umfasst vielfältige Reinigungsdienstleistungen in den Objekten der Leipziger Messe und ihrer Tochtergesellschaften. Dazu zählen unter anderem die Unterhaltsreinigung, Grund- und Sonderreinigungen sowie veranstaltungsbezogene Reinigungen – zum Beispiel auch für Aussteller. Darüber hinaus wird das Team die Reinigung der eindrucksvollen Glas- und Fassadenflächen übernehmen.



„Der Auftragsgewinn ist für uns wirtschaftlich wie strategisch bedeutend. Die Leipziger Messe hat unser Herz gewonnen, nicht zuletzt, weil sie als Wirtschaftsmotor in der gesamten Region verankert ist und eine eindrucksvolle Immobilie mit einem spannenden Aufgabenfeld für uns ist“, sagt Claudia Falkenberg, Vertriebsleiterin bei der Wisag Gebäudereinigung Mitteldeutschland GmbH & Co. KG, die sich den Auftrag gemeinsam mit Niederlassungsleiter Felix Eckert und seinem engagierten Team gesichert hat.