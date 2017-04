Wisag erhält Zuschlag für fünf weitere ECE-Center

Nova Eventis

Die ECE Projektmanagement hat die Wisag Facility Management Holding GmbH & Co. KG mit der Bewirtschaftung von fünf Shopping Center beauftragt. Vier der Center liegen in Deutschland und eins im polnischen Bydgoszcz (Bromberg). Damit erbringt die Wisag erstmals in Polen Facility-Service-Dienstleistungen. Die fünf Center mit einer Mietfläche von insgesamt rund 200.000 m² bedient der Facility-Dienstleister mit verschiedenen infrastrukturellen Dienstleitungen.

Zu den vier deutschen Centern, die die Wisag seit Neuestem im Auftrag der ECE betreut, gehören die Promenaden Hauptbahnhof Leipzig, das Allee-Center Leipzig, das Nova Eventis in Günthersdorf (zwischen Leipzig und Halle) sowie die City-Galerie Wolfsburg. Bei dem polnischem Center handelt es sich um die Zielone Arkady, die im November 2015 eröffnet wurde und über über eine Mietfläche von 51.000 m² verfügt. Zu den infrastrukturellen Dienstleistungen, mit denen die Wisag – je nach Center – Ende 2016 oder im ersten Quartal 2017 in den fünf Einkaufszentren startete, gehören die Unterhaltsreinigung, die Glasreinigung, die Bereitstellung einer Tages-Reinigungskraft, die Außenreinigung sowie der Winterdienst.