Noch vor der Fertigstellung ist ein langfristiger Mieter für den Logistik-Neubau in der Industriestraße 10 in Schwalmtal gefunden worden. Die Wisag Logistics Solutions GmbH & Co. KG bezieht hier rund 7.300 m² Lagerfläche sowie weitere 350 m² Büro- und Sozialfläche in direkter Nähe zur niederländischen Grenze.…

Quelle: Savills



