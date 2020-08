Wirtschaftssenator Michael Westhagemann legt Grundstein für Campus Hamburg

Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann hat heute gemeinsam mit Alexander Otto, CEO der ECE Projektmanagement, Guido Zoeller, Group Country Head Germany der Société Générale Gruppe, Michel Billon, Geschäftsführer der Hanseatic Bank, Martin Guse, Geschäftsführer der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe und Dr. Udo Franz, stv. Bezirksamtsleiter Hamburg-Nord den Grundstein für das neue Bürogebäude Campus Hamburg im Stadtteil Barmbek gelegt.

.