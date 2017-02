Wirtschaftsregion Stuttgart: Lange Mietvertragslaufzeiten eher die Ausnahme

Der Vermietungsmarkt für Logistik- und Industrieflächen in der Wirtschaftsregion Stuttgart hatte es besonders in der zweite Jahreshälfte in sich: Während in den ersten sechs Monaten von allen Marktteilnehmern rund 58.500 m² Industrie- und Logistikflächen vermittelt wurden, konnte der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte mit knapp 158.000 m² deutlich mehr als verdoppelt werden (170%). Zu diesem Ergebnis kommt Realogis. Außerdem setzt sich der Trend von kürzeren Mietverträgen fort, längere sind auch in 2016 weiterhin eher die Ausnahme.

.

„Die Nachfrage befindet sich weiterhin auf sehr hohem Niveau – auch wenn der Markt zum Vorjahresergebnis mit 240.000 m² im Ausreißerjahr 2015 nicht ganz aufschließen konnte“, sagt Oliver Stenzel, Geschäftsführer der Realogis Immobilien Stuttgart GmbH. „Aufgrund der allgemeinen Flächenknappheit und spezieller Anforderungsprofile der Kunden sind nicht immer zeitnah die passenden Flächen am Markt verfügbar. Dadurch gestaltet sich der Prozess der geeigneten Immobilien-Findung zeitintensiver und es braucht mehr Geduld.“



Längere Mietvertragslaufzeiten sind auch 2016 weiterhin eher die Ausnahme. Die Mietverträge werden überwiegend mit kurz- bis mittelfristigen Laufzeiten zwischen 1 bis 3 Jahren abgeschlossen. Grundsätzlich blieben die Mietpreise von bestehenden Industrie- und Logistikflächen in der Region Stuttgart aber nahezu unverändert stabil. Im bundesweiten Vergleich befinden sie sich allerdings nach wie vor auf einem hohen Niveau. In Spitzenlagen werden immer noch Mieten von bis zu 5,80 Euro erreicht, in Ausnahmen 6,00 Euro/m².



Ausblick

Der Immobiliendienstleister geht von einer gleichbleibenden Entwicklung des Marktes aus. Auch die hohe Nachfrage nach Anlageobjekten von Kapitalanlegern und Investoren, aufgrund des günstigen Bauzinsniveaus wird im kommenden Jahr anhalten. In Baden-Württemberg sind vereinzelt Neubauten – insbesondere im Zuge von Unternehmensexpansionen – geplant.